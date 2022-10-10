Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при частичной мобилизации в РФ

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Частичная мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Ответы она разместила в своем Telegram-канале.

— Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы, — заявил политик.

9 октября сообщалось, что жители столицы продолжают добровольно приходить на мобилизационные пункты. Экипировку, а также необходимую помощь мобилизованным выдают на сборных пунктах.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев.

Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».