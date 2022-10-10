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Приметы и советы

Трое мужчин пропали около термальных источников на Камчатке

Юлия Курганова
Происшествия
Трое мужчин пропали около термальных источников на Камчатке
Фото: Unsplash

Трое мужчин пропали в районе Больших банных источников в Камчатском крае. Об этом сообщили в понедельник, 10 октября, в региональном МЧС.

Просьба о поиске мужчин поступила от родственницы одного из них. Она рассказала, что граждане направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись. На связь они не выходят.

Спасатели направились на поиск пропавших. Из-за обильных дождей лесные дороги по направлению к источникам размыло, поэтому специалисты поехали искать мужчин на квадроциклах.

— Кроме того, с собой у спасателей беспилотные летательные аппараты, которые планируется задействовать по погодным условиям для осмотра территории с воздуха, — сообщили в ведомстве.

3 сентября сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Отряд состоял из жителей Алтайского, Приморского, Камчатского краев, а также Новосибирской и Владимирской областей и Москвы.

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