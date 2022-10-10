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Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион
Фото: shutterstock

Похолодание до плюс 9-10 градусов днем и до 0-2 градусов мороза ночью ожидает столичный регион в ближайшие дни. Но будет светло, сухо и солнечно, золотая осень еще задержится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Будет заметное понижение температуры — примерно на 4-5 градусов. Уже в понедельник, 10 октября, максимальные показатели ожидаются от плюс 10 до 13 градусов, в среду, 12 октября, — 10-11 градусов тепла, а в четверг, пятницу, субботу, 13, 14, 15 октября, — плюс 9-10 градусов. Достаточно прохладно и ощутимо после теплых выходных. Кроме того, со вторника, 11 октября, и в течение всей недели температура ночью будет от 0 до 5 градусов в Москве, а в Подмосковье — до двух градусов мороза, — рассказал он.

Синоптик добавил, что золотая осень, хоть и в «холодном исполнении» будет продолжаться в регионе. По его словам, будет много солнца, дни будут светлые, передает ТАСС.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.

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