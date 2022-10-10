WP: Саудовская Аравия помогает РФ в спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Решение Саудовской Аравии снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в проведении специальной операции на Украине. Такое мнение высказали в статье издания Washington Post.

Отмечается, что участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении очень выгодно РФ, которая заинтересована в высоких ценах на нефть.

— Это действие не только создаст экономические риски для Соединенных Штатов и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Все это может только помочь России продолжить специальную операцию на Украине, — сказано в материале.

Утверждается, что решение членов ОПЕК+ указывает на их уклон в сторону Кремля. В то же время американский президент Джо Байден потерпел поражение, не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

— Это соглашение является провалом внешней политики президента Байдена. Оно нанесло удар по США и их союзникам сразу на нескольких фронтах, — написано в публикации.

9 октября сообщалось, что Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+. Американские конгрессмены предложили вывести военные силы Соединенных Штатов из Саудовской Аравии и ОАЭ, тем самым отомстив арабским странам за сокращение добычи нефти.