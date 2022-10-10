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Главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал снимок в браслете со свастикой

Юлия Курганова
В мире
Главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал снимок в браслете со свастикой
Фото: President.gov.ua / CC BY 4.0

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный разместил в социальной сети Twitter снимок, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой. Об этом сообщил в воскресенье, 9 октября, Telegram-канал «Военный обозреватель».

На фотографии главнокомандующий ВСУ в бронежилете и с оружием в руках идет в окружении других боевиков. На его правой руке надет браслет, на котором изображена свастика.

Качество выложенного снимка позволяет разглядеть нацистский символ при увеличении.

Западные страны прорабатывают сценарий, при котором главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может занять должность президента страны. Его приглашение на интервью в The Time не случайно и носит свой характер. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов. Однако он считает, что публичная демонстрация подобного сценария может говорить о готовящейся хитрости со стороны коллективного Запада. Специалист сомневается в том, что Украине как-либо поможет смена режима в государстве.

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