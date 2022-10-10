«С ними страшно общаться»: экс-домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что ей было страшно общаться с детьми артистки и юмориста Максима Галкина*, Лизой и Гарри. Звездные наследники сейчас учатся в третьем классе и растут чуть ли не вундеркиндами.

Дороднова ранее была домработницей в семье Примадонны и ее четвертого супруга Филиппа Киркорова. Сейчас она работает у певца, оставшись с ним после расставания знаменитостей. И в разговоре о Гарри и Лизе поражается ими.

— Они настолько умненькие, что с этими детьми уже даже страшно общаться. Постоянно боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты, — призналась домработница порталу «Собеседник».

Телеведущий и юморист Максим Галкин уехал из страны еще весной. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой он успел пожить в Израиле и Юрмале, а в настоящее время гастролирует по разным странам. В России артиста признали иноагентом, а теперь его хотят лишить родительских прав из-за нетрадиционной ориентации.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.