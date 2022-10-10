Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением 10 октября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Вечером в понедельник, 10 октября, на некоторых улицах столицы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время на дорогу. Кроме того, с помощью приложения «Московский транспорт» пассажиры могут построить наиболее удобные для себя маршруты, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Уточняется, что перекрытие будет осуществляться интервально и не продлится дольше 10 минут.

Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей ограничен не будет. Столичных водителей призвали заранее строить маршруты.

Также ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 10 октября. Изменения связаны с проведением съемок кинофильма.