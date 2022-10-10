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Том Круз первым среди актеров поучаствует в съемках в открытом космосе

Лейла Алиева
Общество
Том Круз первым среди актеров поучаствует в съемках в открытом космосе
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Том Круз станет первым американским актером, который примет участие в съемках фильма в открытом космосе. Об этом сообщает газета The New York Post.

— У нас с Томом в разработке отличный проект. Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм, — рассказала представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Режиссером кинокартины станет Дуг Лиман. Большая часть съемок фильма будет проходить на Земле, а герой Круза полетит в космос, чтобы спасти положение дел.

Американский актер не в первый раз участвует в экстремальных съемках. Так, он 106 раз прыгал с парашютом ради одной сцены, забирался на самое высокое здание и задерживал дыхание под водой на шесть минут.

В сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

До этого герой РФ, летчик-космонавт Олег Новицкий поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями, которые остались у него после съемок в фильме «Вызов». Так, Новицкого удивила работоспособность актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Даже в день перед посадкой, по словам космонавта, все свободное время они использовали для съемок.

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