«Мне стало страшно»: Андоленко рассказала о съемках нового шоу «Поем на кухне всей страной»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На Первом канале стартовал новый проект «Поем на кухне всей страной», принять участие в котором может любой желающий.

Чтобы попасть в финал, участникам необходимо пройти два этапа отбора. Первыми оценивают вокальные данные Светлана Крючкова, Александр Семчев, Анатолий Журавлев, Жан Милимеров и Карина Андоленко.

В первом выпуске прозвучали популярные песни, среди которых «Ой, то не вечер, то не вечер», «Одинокая гармонь», колыбельная Умки, «Цыганская дорога» и народные мотивы. Девяти участникам из 12 удалось впечатлить жюри и перейти ко второму этапу, где будут голосовать зрители.

Семья Соляковых, во главе которой стоит священнослужитель, исполнила всем известного «Черного ворона» и впечатлила Карину Андоленко. Актриса даже не смогла сдержать эмоций.

— У меня было ощущение, что мы не на кухне, а присутствуем при каком-то таинстве, которое пугает. В один момент мне стало страшно, потому что столько энергии, — поделилась она.

Кандидатов, которые пройдут в следующий тур, выбирают зрители.

В начале августа стало известно, что вести новый сезон музыкального шоу «Голос 60+» на Первом канале будет Лариса Гузеева. По словам самой Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.