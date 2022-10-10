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«Многие об этом будут сожалеть»: Володин осудил уехавших россиян на фоне частичной мобилизации

Лейла Алиева
Общество
«Многие об этом будут сожалеть»: Володин осудил уехавших россиян на фоне частичной мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Уехавшие на фоне частичной мобилизации граждане являются предателями по отношению к России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 10 октября.

— В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придет, но будет поздно. Много чести говорить о них. Правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом, — отметил он.

Также он напомнил, что свыше восьми миллионов жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находились восемь лет под обстрелами и подвергались преследованиям за желание говорить на русском языке, стали гражданами России.

Именно о них, по мнению спикера Госдумы, следует говорить, помогать им, создавая условия для жизни, так как в сложные для страны моменты жители этих республик не уедут из России, написал Володин в своем Telegram-канале.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

Мобилизация Вячеслав Володин Россия
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