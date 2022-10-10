Психолог Мухина пояснила, почему россияне стали все чаще выбирать удаленную работу

Фото: freepik.com

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина пояснила, почему россияне, в частности жители Санкт-Петербурга, все чаще стали выбирать дистанционный режим работы.

Она отметила, что за время пандемии многие привыкли к такому типу занятости и не хотят возвращаться в офис.

— Если впервые мы с этим столкнулись в пандемию, и очень многие испытывали много отрицательных эмоций по этому поводу, то пандемия закалила большинство наших сограждан. Человек в принципе — существо очень гибкое. Мы в случае необходимости можем адаптироваться к самому разному кругу явлений, — рассказала Мухина в комментарии «Невским новостям».

Психолог отметила, что при удаленной работе комфортнее чувствуют себя интроверты, которые не нуждаются постоянно в большом количестве общения. Такие люди привыкли принимать решения самостоятельно, а не в контакте с другими людьми. Кроме того, они в меньшей степени склонны к командной работе.

Она добавила, что многие компании в настоящее время переводят часть сотрудников на удаленку.

Ранее аналитики сообщили, что жители Петербурга стали чаще рассматривать вакансии, связанные с дистанционной работой. Более 40 процентов соискателей подбирают вакансии, которые не требуют присутствия в офисе, передает ФАН.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» москвичи могут не только найти новую работу, но и развить недостающие социально-поведенческие и цифровые компетенции.