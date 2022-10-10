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Приметы и советы

Терапевт рассказала, как быстро снять усталость ног

Анастасия Колоскова
Общество
Терапевт рассказала, как быстро снять усталость ног
Фото: Unsplash

Быстро справиться с усталостью ног, которая чаще всего возникает у людей с варикозным расширением вен нижних конечностей и плоскостопием, позволит массаж и ванночки с солью. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

— При нарушении венозного оттока появляются отечность и тяжесть в ногах. Или если у человека плоскостопие и он не носит стельки, у него нарушается опора, из-за этого ноги тоже очень быстро устают, — отметила специалист.

По словам врача, вода для ванночек с солью не должна быть слишком горячей. Оптимальная температура — 37 градусов. Максимальная длительность процедуры составляет 30 минут, уточнила она.

Еще один способ побороть усталость ног — сделать массаж от кончиков пальцев до пятки с любым растительным маслом. Это к тому же позволит увлажнить кожу.

При плоскостопии Людмила Лапа рекомендовала, сев на стул, катать ногами маленькие бутылочки, в которых налита теплая вода, передает «Москва 24».

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», какие лекарства обязательно должны быть в домашней аптечке осенью.

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