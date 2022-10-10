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Москва выставила на торги восемь помещений для ведения бизнеса

Анастасия Колоскова
Город
Москва выставила на торги восемь помещений для ведения бизнеса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичным предпринимателям предоставят возможность приобрести на городских торгах восемь помещений для ведения бизнеса. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Помещения свободного назначения площадью более 300 квадратных метров могут быть использованы под открытие крупных торговых, выставочных и офисных пространств. Сейчас город выставил на торги восемь помещений под ведение бизнеса, площадь которых варьируется от 306,1 до 917,9 квадратного метра, — отметил он.

По словам Ивана Щербакова, два помещения расположены на юго-западе Москвы, по одному — в Центральном, Южном, Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах.

Руководитель департамента уточнил, что заявки на участие в аукционе принимаются в период с 17 октября по 9 ноября. Торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столица до конца текущего года выставит на торги право аренды земельного участка на западе города для строительства автомоечного комплекса с магазином.

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