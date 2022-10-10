В Госдуме разрабатывают законопроект о создании службы психологов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы занимаются разработкой законопроекта, который предполагает создание профессиональной службы психологов в России. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Он (законопроект — прим. «ВМ») направлен на поддержку всех категорий граждан, особенно детей и молодежи. Чтобы была у нас профессиональная служба психологов, которые должны, с одной стороны, иметь профессиональное образование, с другой стороны — постоянно подтверждать его специальными документами, проходить переподготовку, — рассказала она.

Парламентарий обратила особое внимание на то, что многие люди сейчас нуждаются в профессиональной психологической помощи. Кроме того, в документе предусмотрены меры борьбы с лжепсихологами. Останина отметила, что документ разрабатывается комитетом при участии депутатов других фракций, а также ученых и экспертов из ведущих вузов страны. В эксперт-группу входит Ксения Шойгу, которая возглавляет Центр психологической службы МЧС.

Служба профессиональной психологической помощи должна присутствовать в каждом образовательном учреждении, это должно быть предусмотрено законом, подчеркнула депутат. В ближайшее время законопроект внесут в ГД и отправят на отзыв в кабинет министров, передает РИА Новости.

Накануне первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред Комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать агентство по делам одиночества, которое бы оказывало психологическую помощь гражданам.