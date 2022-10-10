В Главархиве рассказали о введении нумерации домов в Москве в 1940 году

Фото: Главархив Москвы

Решение о введении правил нумерации и присвоении номеров домовладениям было принято в октябре 1940 года. Соответствующие документы городских властей хранятся в фондах Главархива Москвы.

Как отмечается, привести город в порядок было необходимо после реализации генерального плана развития и реконструкции столицы 1935 года. Жителей становилось все больше, старые дома сносили, появлялись новые. Из-за изменений городской застройки происходили постоянные сбои в нумерации домов, корпусов, а иногда даже подъездов и квартир.

В 1940 году вмешался Моссовет. Принятый исполкомом документ регулировал нумерацию домовладений и внесение изменений в существующую нумерацию. Так была создана инструкция для введения особого порядка присваивания адресов. В течение месяца все новые правила были применены, и на улицах появились указатели и номера.

Правила нумерации и присвоения номеров новым домовладениям имели большое значение для столицы. Знание этих принципов поможет не заблудиться в мегаполисе и сегодня, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В начале октября специально ко Дню учителя Главархив и Департамент образования Москвы опубликовали видеоистории о жизни известных педагогов.