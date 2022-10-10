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Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Елена Самойлова
В мире
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Фото: Unsplash

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявили, что российского посла вызвали в ведомство. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства в понедельник, 10 октября.

Отмечается, что посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова пригласили в связи с тем, что российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики.

— Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо, — говорится в сообщении.

Вечером 7 октября неизвестный попытался проникнуть на территорию посольства России в Молдавии, обстрелял здание петардами и оставил на заборе дипмиссии оскорбительные надписи. В связи с этим российская сторона направила властям Молдавии ноту протеста.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе набора военных в армию Российской Федерации из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства. В правительстве Молдавии провели переговоры с Кремлем, чтобы не допустить вариант рекрутирования молдавских граждан, являющихся резидентами в России.

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