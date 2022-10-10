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Депрессия, язвенные болезни, нарушение ЖКТ: диетолог назвал главные опасности «голодных» диет

Иссалина Аюпова

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Общество
Депрессия, язвенные болезни, нарушение ЖКТ: диетолог назвал главные опасности «голодных» диет
Фото: depositphotos

В погоне за стройностью некоторые женщины начинают прибегать к опасным методам снижения веса. Одним из них является «голодная» диета. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом, в чем заключается главная опасность такого типа похудения.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, отличительная черта «голодных» диет — резкое снижение суточной калорийности продуктов.

— При норме 1800–2000 калорий женщины снижают их потребление в два раза, — пояснил Гинзбург.

Врач выделил ряд опасностей, к которым приводят такие методы снижения веса: среди них — психические срывы.

Как отметил диетолог, при соблюдении таких диет не исключено обострение некоторых психических заболеваний, в частности депрессии и шизофрении.

Также у женщин, выбравших нездоровый способ снижения веса, могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой.

— Серьезное уменьшение суточной калорийности влечет за собой снижение сосудистого тонуса. Оно, в свою очередь, способствует возникновению головокружения и потере сознания, — заметил Гинзбург.

Еще одна опасность — нарушение работы ЖКТ, добавил специалист. «Голодные» диеты, по мнению собеседника «ВМ», могут привести к язвенным болезням и появлению холестериновых камней в желчном пузыре.

Также врач подчеркнул, что после прекращения такой диеты вес возвращается к исходному значению.

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