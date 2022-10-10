Песков анонсировал время проведения совещания Путина с Совбезом РФ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент России Владимир Путин проведет совещание с Совбезом РФ в течение часа–полутора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 10 октября.

— Достаточно скоро, в течение часа, — отметил он, отвечая на вопрос о проведении заседания Совбеза.

При этом Песков не стал уточнять, какие темы планируется обсудить в рамках встречи, пишет РИА Новости.

До этого Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ выносит вопрос о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на срочное обсуждение Совбеза ООН.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».