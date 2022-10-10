Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

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Нобелевская премия 2022 года по экономике присуждена американцам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.

Как уточняется, премия присуждена за исследования банков.

Недавно стали известны лауреаты 2022 года в некоторых других номинациях. Так, обладателем Нобелевской премии по медицине стал шведский биолог Сванте Паабо, по физике — француз Ален Аспект, американец Джон Френсис Клаузер и австриец Антон Цайлингер, по литературе — французская писательница Анни Эрно.

Нобелевскую премия мира в этом году присуждена белорусскому активисту, председателю незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесю Бяляцкому, российскому правозащитному центру «Мемориал»* и украинскому Центру гражданских свобод.

С 3 по 10 октября проходит Нобелевская неделя, в ходе которой мировым ученым вручаются премии. Руководитель департамента математики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член Европейской академии Фуад Алескеров в беседе с «Вечерней Москвой» оценил политизированность Нобелевской премии и ее статус в научном сообществе.

* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.