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В октябре главный архитектор Москвы проведет лекцию «Развитие в профессии»

Елена Самойлова
Город
В октябре главный архитектор Москвы проведет лекцию «Развитие в профессии»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Рождественка, 11с2 Карта всех событий

Встреча с главным архитектором страны Сергеем Кузнецовым состоится в рамках фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город».

Профессия «архитектор» требует большого количества разных навыков, которые нужно постоянно приобретать и совершенствовать. Развитие в этой профессии неразрывно связано с личным развитием.

На встрече Кузнецов расскажет, как пришел в профессию, о развитии своего бюро и проектах до назначения на должность Главного архитектора Москвы. О задачах, которые поставил перед собой, итогах и результатах реализации. А также поделится своим опытом, как формулировать и ставить перед собой задачи, оценивать итоги, делать выводы и идти вперед.

Лекция состоится 12 октября в Московском архитектурном институте.

До этого сообщалось, что портал «Архсовет Москвы» совместно с образовательным проектом Москомархитектуры «Открытый город» запустили новый раздел с вакансиями в сфере архитектуры, недвижимости и градостроительства. Целью проекта является развитие карьерного роста молодых архитекторов, профессиональных лифтов и выстраивание сети коммуникаций.

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