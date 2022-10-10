Москомархитектура запустила раздел с вакансиями для архитекторов

Фото: Pexels

Портал «Архсовет Москвы» совместно с образовательным проектом Москомархитектуры «Открытый город» запустили новый раздел с вакансиями в сфере архитектуры, недвижимости и градостроительства. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 10 октября.

— Профессия архитектора — одна из древнейших и в любую эпоху остается актуальной и значимой. Мы понимаем, что сейчас для многих меняется привычная жизнь, система отношений и прочее, поэтому стараемся оперативно реагировать — искать новые форматы взаимодействия, возможности для работы, в том числе удаленного формата, — отметил он.

Целью проекта является развитие карьерного роста молодых архитекторов, профессиональных лифтов и выстраивание сети коммуникаций. Также задачи в сфере строительства требуют большого количества разных навыков, которые нужно постоянно приобретать и совершенствовать.

В этот же день стартует новый онлайн-курс «Дизайн одежды, ключевые моменты» на базе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

До этого первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин рассказал, что с 4 по 31 октября на базе организации пройдут тренинги по развитию бизнеса.