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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Гидрометцентр России.

— Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье, отмечается на сайте.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион. По его словам, в ближайшие дни столбики термометров опустятся в столице до плюс 9–10 градусов днем и до нуля–двух градусов мороза ночью. Но будет светло, сухо и солнечно, золотая осень еще задержится.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября, уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

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