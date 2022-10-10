Три семиклассницы пострадали в результате падения лампы в классе

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Три семиклассницы из Красноярска пострадали в школе в результате падения лампы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник, 10 октября.

По информации ведомства, 7 октября во время урока истории в средней школе № 90 на учениц 7 «А» класса с потолка упала лампа. В результате происшествия три девочки пострадали.

Их осмотрела медицинская работница школы. В результате происшествия, две девочки с родителями отправились домой, одна школьница продолжила обучение.

Учебный класс, в котором произошел инцидент, закрыт на ремонт, крепление всех ламп в школе проверено дополнительно.

Прокуратура Красноярского края проводит проверку, в результате которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, сообщается на сайте ведомства.

Еще одно происшествие в школе случилось в Воронежской области. В результате ссоры девятиклассник воткнул нож в голову оппоненту.