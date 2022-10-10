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Обновленное приложение «Метро Москвы» позволит отслеживать свою активность в транспорте

Дарья Сорокина
Город
Обновленное приложение «Метро Москвы» позволит отслеживать свою активность в транспорте
Фото: АГН Москва

Новое обновление приложения «Метро Москвы» вышло 10 октября. Оно позволит отслеживать свою активность в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Информация о всех процедурах и передвижениях пассажира будет отображаться в персональных сторис.

— По решению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать качество сервисов для пассажиров. Приложение «Метро Москвы»‎ — пример удачной и понятной цифровизации в транспорте. Ежемесячно его используют 1,7 миллиона человек. С обновлением приложения пассажиры смогут отслеживать свою активность в городском транспорте, — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Теперь пользователи карты «Тройка» смогут отследить через приложение следующую собственную статистику: сколько поездок совершили за месяц, сколько дней пользовались метро и наземным транспортом за месяц, любимые маршруты и станции метро.

В департаменте также напоминают, что в приложении «Метро Москвы» действует онлайн-помощник — чат-бот Александра. Через него пользователи «Метро Москвы» могут оставлять отзывы и предложения, чтобы улучшать работу сервиса, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

30 сентября Центральная пригородная пассажирская компания также для удобства пассажиров запустила систему виртуального консультанта на своем сайте. Чтобы воспользоваться виртуальным консультантом ЦППК, следует зайти на сайте в раздел «Помощь», далее нажать «Абонементные билеты» или «Разовые билеты», а затем найти внизу страницы значок помощника.

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