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Суд продлил арест публицисту Кара-Мурзе

Степан Жирнов
Происшествия
Суд продлил арест публицисту Кара-Мурзе
Фото: Youtube / FRONTLINE PBS | Official

Суд продлил арест оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного суда в понедельник, 10 октября.

Согласно решению суда, подозреваемый проведет в СИЗО еще два месяца, до 12 декабря 2022.

Напомним, публициста задержали 11 апреля в Москве и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о неповиновении. На следующий день Хамовнический суд назначил публицисту 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским.

Позже в отношении него было возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Арестовали Кара-Мурзу* 22 апреля. С тех пор суд дважды продлевал арест: 8 июня и 9 августа.

А 6 октября в отношении публициста возбудили еще одно уголовное дело по статье о государственной измене.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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