Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мировой экономике

Георгий Соланович
Экономика
Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мировой экономике
Фото: shutterstock

В следующем году в мировой экономике может наступить рецессия. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас и директор — распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

— (Есть — прим. «ВМ») риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году, — заявил Мэлпас.

Георгиева согласилась с его словами и добавила, что, по подсчетам МВФ, примерно треть мировой экономики в этом году и следующем может иметь «по меньшей мере два квартала негативного роста подряд». Общий объем ВВП стран, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, по словам главы фонда, может составить четыре триллиона долларов за четыре года, передает ТАСС.

При этом Центробанк РФ допустил возможность роста экономики страны в 2023 году. Кроме того, в документе ЦБ отмечается, что в России удастся избежать масштабной рецессии. При этом в случае удачного развития событий уровень годовой инфляции в России вернется к близкому к целевому показателю в четыре процента.

Банки Прогнозы кризис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте