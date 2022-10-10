Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мировой экономике

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В следующем году в мировой экономике может наступить рецессия. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас и директор — распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

— (Есть — прим. «ВМ») риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году, — заявил Мэлпас.

Георгиева согласилась с его словами и добавила, что, по подсчетам МВФ, примерно треть мировой экономики в этом году и следующем может иметь «по меньшей мере два квартала негативного роста подряд». Общий объем ВВП стран, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, по словам главы фонда, может составить четыре триллиона долларов за четыре года, передает ТАСС.

При этом Центробанк РФ допустил возможность роста экономики страны в 2023 году. Кроме того, в документе ЦБ отмечается, что в России удастся избежать масштабной рецессии. При этом в случае удачного развития событий уровень годовой инфляции в России вернется к близкому к целевому показателю в четыре процента.