Кабмин утвердил план по работе экономики РФ при частичной мобилизации

Правительство России утвердило план первоочередных мер по работе экономики страны в условиях частичной мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 октября.
По его словам, меры будут направлены на поддержку бизнеса.
— Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц, — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.
Отмечается, что по закону военнослужащие не могут заниматься бизнесом. Премьер-министр РФ пояснил, что после вхождения закона в силу мобилизованные получат право в течение нескольких дней оформить доверенность на нового руководителя бизнеса.
Если же владельца организации уже призвали, то для фирмы продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, а также увеличат срок представления деклараций и иной отчетности.
Помимо того, мобилизованные предприниматели получат право на кредитные каникулы, а призванным сотрудникам продлят сроки действия аттестаций и разрешений.
До этого президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.