Кабмин утвердил план по работе экономики РФ при частичной мобилизации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство России утвердило план первоочередных мер по работе экономики страны в условиях частичной мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 октября.

По его словам, меры будут направлены на поддержку бизнеса.

— Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц, — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Отмечается, что по закону военнослужащие не могут заниматься бизнесом. Премьер-министр РФ пояснил, что после вхождения закона в силу мобилизованные получат право в течение нескольких дней оформить доверенность на нового руководителя бизнеса.

Если же владельца организации уже призвали, то для фирмы продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, а также увеличат срок представления деклараций и иной отчетности.

Помимо того, мобилизованные предприниматели получат право на кредитные каникулы, а призванным сотрудникам продлят сроки действия аттестаций и разрешений.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.