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Глава Госсовета Крыма призвал запретить выезд из России военнообязанным мужчинам

Евгений Белоусов
Политика
Глава Госсовета Крыма призвал запретить выезд из России военнообязанным мужчинам
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Крымский парламент прорабатывает вопрос о предложении запрета выезда из России для всех военнообязанных мужчин. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

— Установить четкий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время, — заявил он.

Кроме того, власти Крыма предлагают вносить всех граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Константинов заявил, что практически все уехавшие из страны после объявления мобилизации люди — трусы и предатели. Иноагентами также он предложил признавать и тех, кто осуждает «исполняющих свой конституционный долг по защите Отечества». Об этом глава Госсовета Крыма написал в своем Telegram-канале.

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что покидающим Россию мужчинам следует надеть юбки и сменить имена на женские. Он подчеркнул, что в стране сейчас идет только частичная мобилизация, однако каждый человек может выполнить долг перед страной и предложить свои полезные в бою навыки.

До этого чеченский лидер уже заявлял, что уклоняющиеся от объявленной в стране частичной мобилизации — трусы и люди «второго сорта». Он считает, что они пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен.

Крым Мобилизация Армия Россия иноагенты
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