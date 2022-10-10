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«Четкий, лаконичный, не помпезный»: Сафронов придумал памятник Моисееву

Евгений Белоусов
Общество
«Четкий, лаконичный, не помпезный»: Сафронов придумал памятник Моисееву
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народный художник России Никас Сафронов задумался, каким должен быть памятник покойному певцу и балетмейстеру Борису Моисееву. Художник считает, что памятник должен быть как минимум небанальным.

— Борис был человеком творческим, и надгробный памятник ему должен быть небанальным, основанным на интересном художественном замысле. Но при этом четким, лаконичным, не помпезным, — заявил он.

В качестве хорошего примера Сафронов привел памятник Никите Хрущеву авторства скульптора Эрнста Неизвестного. Главное, считает художник, чтобы было видно лицо Моисеева.

Сафронов также отметил, что сейчас развелось много дилетантов, которые просто не справятся с такой задачей. Он выразил надежду, что проектом памятника Моисееву займется действительно талантливый человек, передает «Телепрограмма».

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, 2 октября. На похороны артиста собрались многие деятели культуры.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни певца.

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