Первый этап программы реновации в Москве завершен на 40 процентов

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В столице первый этап программы реновации завершен на 40 процентов. Об этом сообщил в понедельник, 10 октября, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Расселение 1087 жилых домов планируют завершить в рамках первого этапа программы реновации до 2024 года.

— Сегодня выполнено уже 40 процентов плана: в городе расселяют 437 домов, — заявил Левкин.

Он уточнил, что полностью расселение уже завершено в 165 домах, 52 из которых демонтировали, передает официальный сайт мэра Москвы.

Уже в октябре четыре дома по программе реновации столичного жилфонда планируется передать под заселение в ЮЗАО, ЮВАО и САО. По словам Левкина, новостройки располагаются по адресам: улица Краснолиманская, дом 21 и дом 29 (Южное Бутово, ЮЗАО); улица Люблинская, дом 109, корпус 1 (Люблино, ЮВАО); улица Талдомская, дом 1 (Западное Дегунино, САО).

В 2023 году еще одним домом для заселения станет новостройка в столичном районе Бутырский. Всего в жилом комплексе будет 255 квартир, из них 65 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Кроме того, пять квартир будут специально подготовлены для маломобильных людей.