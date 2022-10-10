Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Первый этап программы реновации в Москве завершен на 40 процентов

Дарья Сорокина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый этап программы реновации в Москве завершен на 40 процентов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице первый этап программы реновации завершен на 40 процентов. Об этом сообщил в понедельник, 10 октября, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Расселение 1087 жилых домов планируют завершить в рамках первого этапа программы реновации до 2024 года.

— Сегодня выполнено уже 40 процентов плана: в городе расселяют 437 домов, — заявил Левкин.

Он уточнил, что полностью расселение уже завершено в 165 домах, 52 из которых демонтировали, передает официальный сайт мэра Москвы.

Уже в октябре четыре дома по программе реновации столичного жилфонда планируется передать под заселение в ЮЗАО, ЮВАО и САО. По словам Левкина, новостройки располагаются по адресам: улица Краснолиманская, дом 21 и дом 29 (Южное Бутово, ЮЗАО); улица Люблинская, дом 109, корпус 1 (Люблино, ЮВАО); улица Талдомская, дом 1 (Западное Дегунино, САО).

В 2023 году еще одним домом для заселения станет новостройка в столичном районе Бутырский. Всего в жилом комплексе будет 255 квартир, из них 65 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Кроме того, пять квартир будут специально подготовлены для маломобильных людей.

расселение домов Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте