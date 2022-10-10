Помпео назвал слова Байдена о ядерном Армагеддоне величайшим провалом США

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Заявление президента США Джо Байдена о приближающемся «ядерном Армагеддоне» — один из величайших провалов внешней политике США за последние десятки лет. Такое мнение высказал в понедельник, 10 октября, бывший госсекретарь Майк Помпео.

— Они (слова Байдена — прим. «ВМ») демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия, — заявил он.

По словам Помпео, подобные заявление президента о якобы исходящей от России угрозы начала ядерной войны звучат просто безрассудно. Более того, они представляют угрозу всем американцам, передает слова экс-госсекретаря РИА Новости.

Недавно американский президент заявил, что со временем холодной войны и Карибского кризиса миру впервые грозит ядерная война. Он возложил вину за эскалацию на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по РФ. Позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.