Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Помпео назвал слова Байдена о ядерном Армагеддоне величайшим провалом США

Евгений Белоусов
В мире
Помпео назвал слова Байдена о ядерном Армагеддоне величайшим провалом США
Фото: whitehouse

Заявление президента США Джо Байдена о приближающемся «ядерном Армагеддоне» — один из величайших провалов внешней политике США за последние десятки лет. Такое мнение высказал в понедельник, 10 октября, бывший госсекретарь Майк Помпео.

— Они (слова Байдена — прим. «ВМ») демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия, — заявил он.

По словам Помпео, подобные заявление президента о якобы исходящей от России угрозы начала ядерной войны звучат просто безрассудно. Более того, они представляют угрозу всем американцам, передает слова экс-госсекретаря РИА Новости.

Недавно американский президент заявил, что со временем холодной войны и Карибского кризиса миру впервые грозит ядерная война. Он возложил вину за эскалацию на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по РФ. Позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.

Джо Байден Россия США Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте