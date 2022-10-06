Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по РФ

Фото: МИД РФ

Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского об ударе по России.

— Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась, — заявил он.

Дюжаррик привел выдержку из выступления генсека ООН Антониу Гутерреша 22 сентября в Совете безопасности организации. Тогда он сказал, что «идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо», передает РИА Новости.

Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

На это громкое заявление ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова украинского лидера, заявил он, являются призывом к началу мировой войны. Ответственность за подобные заявления должны нести власти Соединенных Штатов и Великобритании, которые де-факто руководят деятельностью украинских властей.