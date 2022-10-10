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СБУ объявила в розыск Шойгу, Матвиенко и Нарышкина

Георгий Соланович
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СБУ объявила в розыск Шойгу, Матвиенко и Нарышкина
Фото: Минобороны РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Минобороны России Сергея Шойгу, спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко и директора российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Соответствующая информация следует из базы данных МВД Украины.

Кроме того, СБУ объявила в розыск директора ФСБ Александра Бортникова, главу Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

— Объявлены в розыск <...> Бортников, Володин, Золотов, Колокольцев, Матвиенко, Нарышкин, Шойгу, Щеголев, Патрушев и другие, — передает ТАСС сообщение СБУ, опубликованное в понедельник, 10 октября.

До этого сообщалось, что СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову. Первому инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», второй — статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Кроме того, украинская служба объявила в розыск Игоря Конашенкова. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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