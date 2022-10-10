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«Майданные чудовища»: Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ и Аль-Каидой

Георгий Соланович
В мире
«Майданные чудовища»: Захарова сравнила методы СБУ с ИГИЛ и Аль-Каидой
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Методы Службы безопасности Украины (СБУ) схожи с принципами ИГИЛ* и Аль-Каиды*. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 10 октября.

— Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ и Аль-Каиду. Немудрено — первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками (замгоссекретаря США — прим. «ВМ») Виктории Нуланд, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В этот же день СБУ объявила Захарову в розыск. Из опубликованных данных следует, что она «скрывается от досудебного расследования». Указанная дата «исчезновения» — 14 марта текущего года. Представителю российского МИД инкриминируют статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

ИГИЛ* Мария Захарова СБУ
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