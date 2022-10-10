«Не знаю этого человека»: Продюсер Шатунова заявил, что не знаком с покойным Афанасьевым

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Директор солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов признался, что никогда не слышал ни о каком клавишнике «золотого состава» группы Михаиле Афанасьеве, о смерти которого стало известно 10 октября.

— Я не знаю этого человека. Ни его имени, ни как он выглядит. Честно. Не знаю. Удивительно, что пишут даже, что он клавишник «золотого состава» «Ласкового мая», — рассказал он.

Директор Шатунова добавил, что он даже созвонился с автором стихов и музыки всех хитов группы Сергеем Кузнецовым. Однако выяснилось, что и он тоже впервые слышит о таком человеке.

Кудряшов также напомнил, что сам Шатунов еще при жизни четко обозначил, кто на самом деле входил в «Ласковый май» — он сам и Кузнецов, передают слова директора певца «Аргументы и факты».

Продюсер и создатель «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что скончался Михаил Афанасьев — клавишник золотого состава группы. По словам Разина, Афанасьев был максимально неконфликтным человеком, а также очень ответственным и надежным.

Сам Юрий Шатунов скончался летом. После смерти артиста прошло два месяца. Все это время многочисленные поклонники музыканта продолжают наведываться на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения кумиру. Корреспондент «Вечерней Москвы» также посетил могилу Шатунова.