Газпром сообщил о найденном в 2015 году у «Северного потока» взрывном устройстве

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Несколько лет назад в районе газопровода «Северный поток» было найдено взрывное устройство НАТО. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал представитель Газпрома Сергей Куприянов.

— При плановом обследовании газопровода «Северный поток — 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, — заявил он.

По словам Куприянова, устройство извлекли шведские вооруженные силы. Тогда НАТО заявило, что подводный взрыватель якобы потерялся на учениях, говорится в Telegram-канале «Газпром».

Недавно постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Йуул заявила, что, исходя из имеющейся информации, на трех нитках газопроводов «Северный поток» произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать Европейский континент.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Как отметил политолог Юрий Светов, случившиеся аварии на газопроводах с большой долей вероятности являются диверсией.