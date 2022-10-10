Представитель Генсека ООН назвал удары РФ по Украине неприемлемой эскалацией

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Последние ракетные удары по территории Украины являются «неприемлемой эскалацией». Такое заявление сделал в понедельник, 10 октября, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

— Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами Вооруженных сил РФ по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей, — заявил он.

Дюжаррик также подчеркнул, что самую высокую цену в таких ситуациях всегда платит невинное мирное население, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.