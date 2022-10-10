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Сбер рекомендовал клиентам установить приложение СБОЛ на iOS

Евгений Белоусов
Общество
Сбер рекомендовал клиентам установить приложение СБОЛ на iOS
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк посоветовал своим клиентам установить мобильное приложение СБОЛ, которое даст доступ к сервисам Сбербанка, на устройства на платформе iOS. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе банка.

— Мы подтверждаем, что использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены, — уверили в банке.

Сбер рекомендовал клиентам установить приложение СБОЛ на iOS Фото: Скриншот / AppStore

Кроме того, новая версия приложения содержит разнообразные доработки и нововведения для клиентов. Поэтому ее советуют установить и тем, на чьих телефонах еще установлено старое приложение Сбербанка, передает ТАСС.

В апреле стало известно, что приложение «Сбербанк Онлайн» убрали из App Store из-за антироссийских санкций. Отныне россияне не смогут скачать мобильное приложение банка.

Минцифры утвердило обязательный перечень программ для единого российского магазина приложений RuStore. Отмечается, что в список приложений вошли сервисы «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», а также «Госуслуги. Решаем вместе».

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