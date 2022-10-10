Сбер рекомендовал клиентам установить приложение СБОЛ на iOS

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк посоветовал своим клиентам установить мобильное приложение СБОЛ, которое даст доступ к сервисам Сбербанка, на устройства на платформе iOS. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе банка.

— Мы подтверждаем, что использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены, — уверили в банке.

Фото: Скриншот / AppStore

Кроме того, новая версия приложения содержит разнообразные доработки и нововведения для клиентов. Поэтому ее советуют установить и тем, на чьих телефонах еще установлено старое приложение Сбербанка, передает ТАСС.