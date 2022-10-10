МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане до 11 октября

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Сильный туман ожидается местами в Подмосковье с 21:00 10 октября до 9:00 11 октября. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге, — говорится в сообщении.

Жителям регионам посоветовали соблюдать осторожность, особенно при переходе улиц и дорог, говорится на сайте МЧС.

Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября, уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.