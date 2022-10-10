«Я решил не становиться 38-летним»: основатель Telegram Дуров отменил свой день рождения

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Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову 10 октября исполнилось 38 лет. Именинник однако заявил, что останется 37-летним и отменит свой день рождения из-за «непростого времени в мире».

— Спасибо за пожелания. Тем не менее я решил не становиться 38-летним в связи с непростыми временами в мире. Таким образом, мне до сих пор 37, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что предприниматель еще в феврале 2021 года получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь он является гражданином четырех стран: России, Франции, государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ.

Дуров использует паспорта Арабских Эмиратов и Франции для путешествий и деловых поездок. При этом гражданство Сент-Китс и Невис Дуров использовал только в первые годы после отъезда из России.

Однако уточняется, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. Сам бизнесмен не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении уже восьми лет.