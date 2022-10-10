Байден пообещал Зеленскому предоставить Украине передовые системы ПВО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с коллегой из Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев всем необходимым, в том числе современными системами ПВО. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Белый дом.

— Байден пообещал продолжить предоставлять Украине все необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО, — сказано в сообщении.

Также американский лидер в разговоре с президентом Украины осудил ракетные удары России, передает РИА Новости.

Зеленский рассчитывает, что Великобритания станет лидером в поддержке Украины. Об этом он заявил 10 октября после разговора по телефону с британским премьер-министром Лиз Трасс.

4 октября Байден во время телефонного разговора с Зеленским сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 625 миллионов долларов. Уточняется, что в рамках поддержки Штаты предоставят киевским властям «дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили».