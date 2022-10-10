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Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Юлия Курганова
Общество
Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства
Фото: Imago / TASS

Российский предприниматель Юрий Мильнер отказался от гражданства РФ. Об этом он сообщил в социальной сети Twitter.

— Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства, — написал бизнесмен, сообщает РБК.

В апреле Мильнер попросил не называть его российским миллиардером. На его официальном сайте сказано, что тот — израильский инвестор. Гражданство Израиля предприниматель получил в 1999 году, с 2014 года он проживает в Калифорнии. Мильнер утверждал, что восемь лет не был в России, у него не осталось российских активов.

Состояние бизнесмена американский Forbes оценивает в 7,3 миллиарда долларов, российская версия издания — в 4,8 миллиарда долларов, по данным на 2021 год. Мильнер является «самым влиятельным российским инвестором в области технологий», указывало издание. Он одним из первых вложился через свой венчурный фонд DST Global в Twitter и Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны в РФ экстремистскими и запрещены).

4 октября сообщалось, что уехавшим жителям новых субъектов России дали месяц на выбор гражданства. ОТмечается, что в присоединенных регионах будет вестись ускоренная выдача новых паспортов.

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