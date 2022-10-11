Врач-диетолог Арзамасцев назвал самую полезную кашу

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Не все крупы можно отнести к здоровому рациону, но большинство каш все-таки полезны для организма человека. Однако гречневая — самая полезная среди подобных. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

— Она содержит большое количество белка, большое количество железа. Она по факту сложная и из нее не сделать кашу быстрого приготовления, которая содержит высокий гликемический индекс, — объяснил медик.

Он отметил, что часто гречневую кашу рекомендуют тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. Ее можно употреблять более четырех раз в неделю, и никакого вреда для организма не будет. А в остальные дни на завтрак можно питаться творогом или сделать омлет.

— В принципе кашу можно есть ежедневно, если человек физически активен, молодой и у него нет глобальных противопоказаний для большого употребления углеводов, — заключил Арзамасцев в беседе с порталом Ura.ru.

Диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак. В идеале каждый человек должен разобраться со специалистом, какой вариант завтрака будет наиболее полезен именно для него. Однако существуют и общие рекомендации, которые могут применять все.