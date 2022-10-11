Воспитательницы детского сада в Сочи избивали детей с аутизмом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Воспитательницы частного детского сада в Сочи избивали воспитанников с аутизмом. Видео с издевательствами, которые попали на камеру видеонаблюдения, опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как одна сотрудница дошкольного учреждения бьет ребенка головой об стол, другая женщина — учебником по голове. Также воспитатели сопровождают избиение ребенка нецензурными словами.

Родители обеспокоились, когда заметили на своих детях ссадины и синяки по возвращении из детсада, сообщает Telegram-канал Сочи №1. Они обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело об истязании ребенка, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

20 сентября сообщалось, что медиков тубдиспансера в Уфе обвинили в избиении детей. Опубликованы кадры, на которых дети, находящиеся в клиническом диспансере, плачут. Сообщается, что медперсонал и нянечки постоянно избивают детей младшего и подросткового возраста.