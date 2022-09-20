Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медиков тубдиспансера в Уфе обвинили в избиении детей

Юлия Курганова
Происшествия
Медиков тубдиспансера в Уфе обвинили в избиении детей
Фото: Pixabay

Местные жители в Уфе пожаловались на персонал Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, где жестоко обращаются с детьми.

Опубликованы кадры, на которых дети, находящиеся в клиническом диспансере, плачут. Сообщается, что медицинский персонал и нянечки постоянно избивают детей младшего и подросткового возраста.

Отмечается, что в диспансере в основном находятся несовершеннолетние из приютов и детских домов.

Также очевидцы заявили, что детей не выпускают на прогулки, и они постоянно плачут, передает РЕН ТВ.

20 сентября сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении воспитателя частного инклюзивного детского сада в Дагестане. Женщина подозревается в избиении пятилетнего мальчика с аутизмом. Ее действия квалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также в ходе следствия будет изучено качество услуг, которые оказываются в детсаду, и дана правовая оценка действиям людей, отвечавших за безопасность детей в учреждении.

Уфа сотрудники жестокое обращение Дети Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте