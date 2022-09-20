Медиков тубдиспансера в Уфе обвинили в избиении детей

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Местные жители в Уфе пожаловались на персонал Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, где жестоко обращаются с детьми.

Опубликованы кадры, на которых дети, находящиеся в клиническом диспансере, плачут. Сообщается, что медицинский персонал и нянечки постоянно избивают детей младшего и подросткового возраста.

Отмечается, что в диспансере в основном находятся несовершеннолетние из приютов и детских домов.

Также очевидцы заявили, что детей не выпускают на прогулки, и они постоянно плачут, передает РЕН ТВ.

20 сентября сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении воспитателя частного инклюзивного детского сада в Дагестане. Женщина подозревается в избиении пятилетнего мальчика с аутизмом. Ее действия квалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также в ходе следствия будет изучено качество услуг, которые оказываются в детсаду, и дана правовая оценка действиям людей, отвечавших за безопасность детей в учреждении.