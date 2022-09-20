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СК возбудил дело после избиения ребенка с аутизмом в детсаду в Дагестане

Юлия Курганова
Происшествия
СК возбудил дело после избиения ребенка с аутизмом в детсаду в Дагестане
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело против воспитателя частного инклюзивного детского сада в Дагестане. Женщина подозревается в избиении пятилетнего мальчика с аутизмом. Ее действия квалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Также в ходе следствия будет изучено качество услуг, которые оказываются в детсаду, и дана правовая оценка действиям людей, отвечавших за безопасность детей в учреждении.

В Махачкале воспитатель детского сада избила мальчика с аутизмом. Поводом стало его плохое поведение, пятилетний ребенок якобы капризничал и не слушался. Тогда педагог отвела его в пустую комнату, где и устроила расправу. Причем все это происходило на глазах уборщицы, которая демонстративно не замечала происходящего и продолжала пылесосить.

Дома мать мальчика заметила ссадины и ушибы и потребовала посмотреть записи камер наблюдения, сообщила юрист Фатима Абдулкарим в своем Telegram-канале.

19 сентября сообщалось, что пьяный мужчина избил ребенка, заступившегося за старушку в Железногорске. Так, мальчик, услышав как пьяный мужчина оскорбляет пенсионерку на автобусной остановке, решил подойти и заступиться. Однако мужчине это не понравилось, он напал на ребенка. Момент с избиением маленького заступника попал на видео.

Следственный комитет Республика Дагестан воспитатели Дети
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