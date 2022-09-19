Пьяный мужчина избил ребенка, заступившегося за старушку в Железногорске

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Восьмилетний мальчик заступился за пожилую женщину, на которую кричал пьяный мужчина в Железногорске, после чего тот ударил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю в понедельник, 19 сентября.

Так, ребенок, услышав как пьяный мужчина оскорбляет пенсионерку на автобусной остановке, решил подойти и заступиться. Однако мужчине это не понравилось и он напал на мальчика. Момент с избиением маленького заступника попал на видео. На кадрах видно, как агрессивный мужчина подходит к школьнику и несколько раз ударяет его по лицу.

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Нападавшего в скором времени задержали. Им оказался 46-летний местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Пьяному дебоширу грозит до двух лет лишения свободы, заключили в ведомстве.

Похожий случай произошел 8 сентября в Якутске, когда молодая пара возвращалась с празднования дня рождения и заметила группу людей, которая избивала лежащего на земле человека. Мужчина сделал замечание хулиганам, и они переключили свою агрессию на него, а его спутницу схватили и удерживали.