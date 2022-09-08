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Толпа избила мужчину палками и арматурой

Степан Жирнов
Происшествия
Толпа избила мужчину палками и арматурой
Фото: МВД

Толпа вооруженных палками и арматурой людей избила молодого человека в Якутии. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

Молодая пара возвращалась с празднования дня рождения, когда они заметили, что невдалеке группа людей избивает лежащего на земле человека. Тогда мужчина сделал замечание хулиганам, и они переключили свою агрессию на него.

Пострадавшего сперва ударили бутылкой из под шампанского по голове, потом арматурой. Нападавших, исходя из сообщения девушки потерпевшего, было около 10-15 человек. Саму ее в этот момент просто удерживали.

На шум прибыла другая компания, которая заступилась за пострадавшего. На место происшествия была вызвана полиция. Однако, когда наряд прибыл, большинство злоумышленников скрылось.

Пострадавшие были госпитализированы. У заступившегося мужчины диагностировано сотрясение мозга, два перелома руки, рассечение головы, лба и уха и другие травмы, сообщила «КП».

Другая драка началась в столице 4 сентября. Группа людей сцепилась в центре Москвы из-за нацистского приветствия.

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