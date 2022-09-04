Драка произошла в центре Москвы из-за нацистского приветствия

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В центре столицы произошла драка, причиной которой стало нацистское приветствие. Видео, которое снял очевидец, опубликовано в воскресенье, 4 сентября, в Telegram-канале «Ньюсач».

На кадрах видно, как к двум молодым людям подходит несколько мужчин и начинают выяснять, кто из них выкрикнул нацистское приветствие.

Сразу после этого начинается драка, к дерущимся присоединяются остальные оппоненты — они бьют молодых людей кулаками в висок и ногами по лицу. Видео прерывается на моменте, когда один из участников потасовки разбивает бутылку.

В настоящий момент видео изучают сотрудники МВД по Москве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка, по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает портал «Лента».

1 сентября сообщалось, что житель Наро-Фоминска, который убил своего собутыльника, предстанет перед судом. 50-летний житель Подмосковья выпивал со своим знакомым в сторожке садового товарищества «Нара-ЗиЛ» в ночь с 1 на 2 июня 2022 года. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку.