Фото: Минобороны РФ

Сражающегося на стороне России добровольца из Италии поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны Украины. Об этом сообщается в издании Giornale.

Военный, который называет себя «Спартак», напомнил об ударе по центру Донецка в середине сентября. Он отметил, что многие европейские издания проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди мирных граждан.

— Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир, — заявил боец.

Он сообщил, что сражается на стороне ДНР с 2014 года, и объяснил свое решение в том числе «усталостью от двойных стандартов Запада».

8 сентября сообщалось, что российские военные спасли подорвавшегося на мине в Херсонской области итальянского журналиста Маттиа Сорби. Он освещал боевые действия со стороны ВСУ. 29 августа итальянец в сопровождении двух мужчин в украинской военной форме на такси отправился на линию соприкосновения.