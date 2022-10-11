Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Военный из Италии заявил, что его поразило замалчивание в СМИ обстрелов в Донбассе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военный из Италии заявил, что его поразило замалчивание в СМИ обстрелов в Донбассе
Фото: Минобороны РФ

Сражающегося на стороне России добровольца из Италии поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны Украины. Об этом сообщается в издании Giornale.

Военный, который называет себя «Спартак», напомнил об ударе по центру Донецка в середине сентября. Он отметил, что многие европейские издания проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди мирных граждан.

— Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир, — заявил боец.

Он сообщил, что сражается на стороне ДНР с 2014 года, и объяснил свое решение в том числе «усталостью от двойных стандартов Запада».

8 сентября сообщалось, что российские военные спасли подорвавшегося на мине в Херсонской области итальянского журналиста Маттиа Сорби. Он освещал боевые действия со стороны ВСУ. 29 августа итальянец в сопровождении двух мужчин в украинской военной форме на такси отправился на линию соприкосновения.

СМИ боец Италия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте